Bibbona (Livorno), 18 luglio 2025 – Paura nella mattina di venerdì 18 luglio a Bibbona. Un’auto è finita contro un albero intraversandosi sulla strada. Un impatto molto violento. A bordo del mezzo, una utilitaria bianca, c’erano un adulto e due bambini. Tutti sono rimasi feriti. Accade in via della Camminata in localitĂ La California. E’ una strada con molti alberi ai lati della strada. Da accertare cosa abbia provocato lo sbandamento. La macchina è andata fuori controllo fino a schiantarsi. E si è intraversata sulla strada. Sono stati altri automobilisti di passaggio i primi a prestare soccorso e a chiamare il 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente, anche 2 bambini coinvolti: auto contro albero, arrivano gli elisoccorso