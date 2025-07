Sono 74 gli indagati nell' inchiesta della Procura di Milano su una presunta "degenerazione della gestione urbanistica" nel capoluogo lombardo da parte dell'amministrazione comunale, i cui "uffici piuttosto che presidio di tutela dell'interesse pubblico" sarebbero stati "asserviti alle utilitĂ di una cerchia ristretta ed elitaria”. Un'inchiesta che sta scuotendo Palazzo Marino con una richiesta di arresti domiciliari per l’imprenditore Manfredi Catella e per l'assessore alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi, e di carcere per Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, presidente e vice della disciolta Commissione per il paesaggio, oltre che per Federico Pella e Andrea Bezziccheri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Inchiesta urbanistica Milano, Sala tra i 74 indagati. Meloni frena su dimissioni