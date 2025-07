Lunedì Beppe Sala si presenterĂ in aula per riferire al Consiglio comunale la sua versione dei fatti in merito all’inchiesta sull’urbanistica Il sindaco di Milano Beppe Sala è scoppiato in lacrime durante la riunione di giunta, visibilmente provato dalle accuse mosse dalla Procura a proposito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta urbanistica Milano, Sala in lacrime durante riunione in giunta, Meloni su dimissioni sindaco: “Non automatiche, farà come si sentirà ”