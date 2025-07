Inchiesta urbanistica Milano 74 indagati 6 richieste di arresto oltre 400 pagine di ordinanza e 3 capi d’accusa | corruzione falso e induzione indebita

Il giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini deciderĂ , dopo gli interrogatori del 23 luglio, se accogliere o rimodulare le richieste di misura cautelare avanzate dalla Procura Sono 74 gli indagati nell'inchiesta della Procura sull'urbanistica a Milano che punta i riflettori su un sistema di corruzione, falso e induzione indebita.

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittĂ

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

