Inchiesta Salva Milano chiesti domiciliari per assessore Tancredi Eccolo uscire da Palazzo Marino – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 17 luglio 2025 L'assessore all'urbanistica del comune di Milano Giancarlo Tancredi, per il quale sono stati chiesti i domiciliari per l'inchiesta Salva Milano, esce da Palazzo Marino a bordo di un motorino. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Inchiesta Curve a Milano, altri sette arresti per usura ed estorsioni: i capi ultrà e «la cosca». Il nuovo scenario - Continuano gli arresti a Milano nella maxi inchiesta della Procura del capoluogo lombardo sulle curve di San Siro, coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra.

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittÃ

A #Milano in atto un sistema di corruzione e speculazione edilizia che maggioranza e #governo vogliono proteggere con il #SalvaMilano. La verità deve venire a galla, basta con questo sistema malato. #CDX ritiri porcata salva-affaristi e il sindaco tolga il distu Vai su X

Urbanistica, le accuse della Procura: "A Milano un Pgt ombra in cambio di incarichi" Il servizio di Alice Monni Vai su Facebook

