Inchiesta Milano Meloni difende il garantismo | Un’inchiesta non può far cadere Sala

Dopo un silenzio assordante, nella serata di ieri è giunto anche il tanto atteso commento della segretaria del Pd, Elly Schlein, è arrivato nella serata. Secondo quanto appreso, la dem avrebbe contattato il sindaco di Milano esprimendogli la propria solidarietà e vicinanza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Inchiesta Milano, Meloni difende il garantismo: “Un’inchiesta non può far cadere Sala”

In questa notizia si parla di: inchiesta - milano - meloni - difende

Inchiesta Curve a Milano, altri sette arresti per usura ed estorsioni: i capi ultrà e «la cosca». Il nuovo scenario - Continuano gli arresti a Milano nella maxi inchiesta della Procura del capoluogo lombardo sulle curve di San Siro, coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra.

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della città

Sala indagato: anche il sindaco di Milano nell'inchiesta choc sull'urbanistica >> https://buff.ly/se6HZlA Vai su Facebook

Inchiesta Milano, Meloni su Sala: “Un avviso di garanzia non può portare alle dimissioni”; Milano, Schlein esprime vicinanza a Sala. Per Meloni, un avviso di garanzia non porta automaticamente alle dimissioni; Sala sotto assedio, ma Meloni frena. Il Pd: 'Vada avanti'.

Inchiesta urbanistica Milano, Sala tra i 74 indagati. Meloni frena su dimissioni - Sei le richieste di arresto, anche per l'imprenditore Catella e l'assessore Tancredi, che si è detto disponibile alle ... Scrive tg24.sky.it

Inchiesta Milano: Giorgia Meloni si schiera su possibili dimissioni del sindaco Sala - Il caso dell'inchiesta urbanistica a Milano che ha coinvolto il sindaco Sala ha visto la Premier Giorgia Meloni esporsi in prima persona. Come scrive newsmondo.it