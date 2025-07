Inchiesta Milano le intercettazioni | Di fronte a Boeri e Catella tutti con la testa bassa

«L?importante era non scontentare Boeri e Catella», tanto che due indagati, intercettati, dicevano che davanti a loro erano «tutti a testa bassa». Lo scrivono. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Inchiesta Milano, le intercettazioni: «Di fronte a Boeri e Catella tutti con la testa bassa»

In questa notizia si parla di: boeri - catella - tutti - testa

Bufera urbanistica, i pm chiedono l'arresto per Manfredi Catella e l'assessore Giancarlo Tancredi. Indagato Stefano Boeri - La procura di Milano ha chiesto l'arresto di Manfredi Catella, immobiliarista presidente di Coima, e dell'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi.

Scandalo urbanistica a Milano, chiesto l’arresto per Manfredi Catella e per l’assessore Giancarlo Tancredi. Tra gli indagati Stefano Boeri - Milano, 16 luglio 2025 – La Procura di Milano ha chiesto 6 arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, in uno dei filoni dell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica, coordinata dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici.

Urbanistica Milano, chiesto l'arresto per Tancredi e Catella. Indagato Boeri - La Procura di Milano ha chiesto sei arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, e di Manfredi Catella, fondatore e ceo del gruppo Coima, in uno dei filoni dell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica.

Urbanistica di Milano nel mirino della Procura, indagati Sala, Boeri e Catella. Sotto la lente diversi progetti milionari. Chiesti sei arresti per corruzione e falso https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/sala-urbanistica-terremoto/ Vai su Facebook

Inchiesta Milano, le intercettazioni: «Di fronte a Boeri e Catella tutti con la testa bassa»; L'inchiesta sull'urbanistica si allarga. Perché è indagato il sindaco Sala; Sala indagato: anche il sindaco di Milano nell'inchiesta choc sull'urbanistica. Boeri: «Prendi queste parole come un warning...».

Inchiesta Milano, le intercettazioni: «Di fronte a Boeri e Catella tutti con la testa bassa» - «L’importante era non scontentare Boeri e Catella», tanto che due indagati, intercettati, dicevano che davanti a loro erano «tutti a testa bassa». Come scrive ilmessaggero.it

Catella, Marinoni, Boeri: il problema a Milano è che comandano in pochi, e sono tutti amici - Gli intrecci grigi tra politica e immobiliare mettono in discussione la credibilità della classe dirigente cittadina ... Si legge su milanotoday.it