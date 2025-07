Inchiesta Milano assessore Urbanistica Tancredi lascia Palazzo Marino in scooter senza commentare

L’assessore all’urbanistica del comune di Milano, Giancarlo Tancredi, ha lasciato Palazzo Marino uscendo in scooter dalla porta di Case Rotte senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. Il silenzio dell’assessore arriva all’indomani della notifica di un avviso di garanzia emesso dalla procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica del capoluogo lombardo. Tancredi non ha partecipato ai lavori del consiglio comunale nel pomeriggio, così come il sindaco Beppe Sala, anch’egli assente dall’aula. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta Milano, assessore Urbanistica Tancredi lascia Palazzo Marino in scooter senza commentare

Nubifragio a Milano, la denuncia dell’assessore Granelli: “Senza allerta meteo non eravamo pronti, la cittĂ si è allagata” - Ieri sera un violento nubifragio si è abbattuto sulla cittĂ di Milano. In particolare, a essere colpito è stato "il quartiere del Ponte Lambro che si è allagato", ha denunciato sui social l'assessore Granelli, portando l'attenzione sul fatto che la Regione Lombardia non avesse diramato nessuna allerta meteo in previsione del maltempo.

Inchiesta Salva Milano, chiesti domiciliari per assessore Tancredi. Eccolo uscire da Palazzo Marino – Il video - (Agenzia Vista) Milano, 17 luglio 2025 L'assessore all'urbanistica del comune di Milano Giancarlo Tancredi, per il quale sono stati chiesti i domiciliari per l'inchiesta Salva Milano, esce da Palazzo Marino a bordo di un motorino.

Milano, esonda il fiume Lambro: evacuate le comunità del Parco. L’assessore Granelli: “Livello d’acqua in risalita” - Evacuate per le forti piogge le comunità del Parco Lambro a Milano. In città sono caduti “45-50 mm di acqua, nella zona nord tra Rho e Monza tra 60 e 70 mm di pioggia.

Inchiesta urbanistica Milano, Crosetto: "Toghe vogliono sostituirsi al legislatore", assessore Tancredi: "Disponibile a dimissioni" Vai su X

Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, è indagato nell’inchiesta che mercoledì ha spinto la Procura a chiedere all’Ufficio Gip gli arresti domiciliari per sei persone tra le quali non soltanto il suo assessore all’Urbanistica, Giancarlo Tancredi, e l’ex presidente d Vai su Facebook

Inchiesta urbanistica a Milano, l’assessore Tancredi: «Pronto a dimettermi» - Mentre il centrodestra – e non solo – chiede le dimissioni di Beppe Sala, indagato nell’inchiesta sull’urbanistica milanese, il primo passo indietro giunta potrebbe arrivare dall’assessore alla Rigene ... Segnala msn.com

Indagati l’assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi e il sindaco Beppe Sala: cosa succede ora in Comune - L'assessore alla Rigenerazione Urbana di Milano Giancarlo Tancredi (per cui è stato chiesto l'arresto) e il sindaco Beppe Sala sono stati iscritti nel ... Si legge su fanpage.it