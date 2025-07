Incendio e paura in Fipili | le fiamme divorano completamente un rimorchio

Livorno, 18 luglio 2025 - Paura nella parte finale della Fipili, a Livorno, per un rimorchio andato completamente distrutto in un violento incendio. E’ accaduto in mattinata all’altezza di Stagno. Non ci sono stati feriti. Il camionista, accortosi dell’incendio, ha avuto solo il tempo di staccare la motrice dal resto del mezzo. Un’alta colonna di fumo, chiaramente visibile da molti automobilisti, si è levata sull’arteria stradale. Diverse le telefonate arrivate ai vigili del fuoco del comando di Livorno. Intervenuti prontamente per lo spegnimento dell’incendio. Il rimorchio è stato completamente divorato dalle fiamme ed è andato distrutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio e paura in Fipili: le fiamme divorano completamente un rimorchio

