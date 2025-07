Inaugurazione viadotto su statale 640 Cambiano | Opera arriva dopo 20 anni e solo grazie al M5S

“L’inaugurazione del viadotto lungo la Strada statale 640 – oggi ribattezzata ‘Strada degli Scrittori’ – non può essere trattata come un traguardo da celebrare con toni trionfalistici. È piuttosto l’epilogo, arrivato con colpevole ritardo, di una vicenda lunga oltre vent’anni, segnata da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

È il quinto viadotto in acciaio d'Italia: tutto pronto per l'inaugurazione del ponte San Giuliano, ecco i dettagli dell'infrastruttura - Domani sarà inaugurata e aperta al traffico la superstrada statale 640 del corridoio Plurimodale Tirrenico-Nord Europa in territorio di Caltanissetta.

Inaugurazione viadotto San Giuliano, Cambiano(M5S): “C’è poco da festeggiare, opera arriva dopo 20 anni e solo grazie al M5S” - “L’inaugurazione del viadotto lungo la Strada statale 640 – oggi ribattezzata ‘Strada degli Scrittori’ – non può essere trattata come un traguardo da celebrare con toni trionfalistici. ilfattonisseno.it scrive

Maeg consegna in Sicilia maxi viadotto in acciaio da 10 milioni - Giovedì 17 luglio sarà inaugurata e aperta al traffico la superstrada statale 640 del corridoio plurimodale Tirrenico- Da ilsole24ore.com