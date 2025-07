Inaugurazione del centro Apre le porte lo Zeta Club | Ecco la Villa dello sport

Si aprono le porte dello Zeta Club. Nel tardo pomeriggio di ieri inaugurazione in grande stile del nuovo centro sportivo e non solo. Il tutto nell’area della ‘Villa’ di viale Po, storica dimora liberty, che per decenni fu ristorante, sala da ballo e sede di un centro tennistico, si presenta, dopo quarant’anni, completamente rigenerata in un contesto di oltre un ettaro. Ora, grazie alla lungimiranza imprenditoriale di tre soci – Alberto Albini, Gianluca Romagnoli e Alessandro Lupi – è rinato. Un centro raffinato, dove si possono trovare sei campi padel, i quali saranno dotati di una tensostruttura di copertura per essere utilizzati nel periodo autunno inverno, oltre due piscine (relax e sportiva), una palestra per corsi e una club house bistrot. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inaugurazione del centro. Apre le porte lo Zeta Club: "Ecco la Villa dello sport"

