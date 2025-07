In piazza col computer ma è rubato dalle poste

Ricettazione: è ciò di cui è accusato un trentenne marocchino (volto noto alle forze dell’ordine) fermato dai carabinieri di Trento nel pomeriggio del 16 luglio. Cos’è successo L’uomo è stato fermato per un controllo dai militari in piazza Dante: immediatamente, nel corso della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

L'uomo è stato fermato in centro storico dai carabinieri per un controllo legato al contrasto allo spaccio e alla microcriminalità in città - L'accusa è di ricettazione e un uomo, un cittadino marocchino di 30 anni di età, si trova già in stato di fermo al carcere di Spini di Gardolo. ildolomiti.it scrive