In Giappone i videogiochi entrano nelle case di riposo | Tekken 8 brevetta il torneo per senior

L'iniziativa è patrocinata da Care Esports, un'associazione che si occupa di promuovere l'amore per i videogame anche tra persone che hanno superato i sessant'anni, che possono usarlo per superare la solitudine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - In Giappone i videogiochi entrano nelle case di riposo | Tekken 8 brevetta il torneo per "senior"

In questa notizia si parla di: giappone - videogiochi - entrano - case

In Giappone i videogiochi entrano nelle case di riposo | Tekken 8 brevetta il torneo per senior; Assassin's Creed Shadows: la nostra recensione del gioco Ubisoft ambientato nel Giappone feudale; Alice in Borderland, Squid Game e gli altri film e serie orientali a tema survival game.

I videogiochi nel 2024 hanno subito un notevole calo di vendite in Giappone - Secondo quanto indicato, il calo maggiore è quello dell'hardware che ha visto un - Lo riporta multiplayer.it

I giochi cinesi sono fuori scala, anche gli sviluppatori giapponesi ... - Secondo alcuni sviluppatori giapponesi i giochi cinesi hanno valori produttivi ormai fuori scala rispetto alle produzioni del Sol Levante. Da everyeye.it