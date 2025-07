In Germania gli uomini possono rimanere incinti

“In teoria, un uomo può portare avanti una gravidanza. nel peritoneo”. Sembra il prologo di un racconto satirico o il dialogo surreale di un romanzo distopico. Invece è ciò che ha pronunciato, con serietĂ chirurgica e tono da superioritĂ morale, la deputata tedesca dei Verdi, Susan Sziborra-Seidlitz, in aula parlamentare a Magdeburgo il 13 giugno scorso. Non in un talk show. Non in un tweet. Nel Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt. Davanti a un microfono e con tanto di legittimazione democratica. La teoria woke spiegata con tono clinico. L’occasione era un dibattito con l’AfD, durante il quale la Sziborra ha messo in scena il perfetto spettacolo dell’ideologia woke in versione legislativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - In Germania gli uomini possono rimanere incinti

