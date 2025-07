In corso lo sciopero del personale Lidl di Cornigliano

È in corso nel punto vendita Lidl di Cornigliano, lo sciopero unitario del personale per sostenere la trattativa sul contratto integrativo aziendale aperta da ormai due anni. Lo rendono noto i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil. "Le richieste - scrivono - sono semplici e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

