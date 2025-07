In Brianza tornano i fuochi d' artificio | il grande spettacolo pirotecnico

Il Misinto Bierfest chiude con il botto. O meglio con i botti. Domani sera, sabato 19 luglio, ci sarĂ la grande chiusura con lo spettacolo pirotecnico. Una grande festa per salutare l’edizione 2025 dell’evento (un’edizione da record, confermano gli organizzatori) con atmosfera da spiaggia, dj. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: spettacolo - pirotecnico - brianza - tornano

A Malta il primo spettacolo pirotecnico con i droni in Europa - LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – I cieli sopra Malta si sono illuminati come mai prima d’ora mercoledì sera, mentre la nazione celebrava il 21º anniversario della sua adesione all’Unione Europea con uno spettacolo mozzafiato che ha fatto la storia in tutto il continente.

Festa di San Nicola 2025, a Bari è il giorno della processione a mare. In serata lo spettacolo pirotecnico - Ieri sera lo spettacolo del Corteo Storico firmato da Gianni Ciardo. Oggi, invece, i riti e le tradizioni del giorno centrale della Festa di San Nicola che vedrà migliaia di persone nel centro di Bari e nella città vecchia per omaggiare il patrono.

Cina: spettacolo pirotecnico mozzafiato a Crescent Spring di Dunhuang - Uno straordinario spettacolo di fuochi d’artificio e’ stato messo in scena di recente nel punto panoramico Crescent Spring di Dunhuang, nella provincia del Gansu, nella Cina nord-occidentale.

Cosa fare a Merate, Brianza e dintorni: gli eventi del weekend dal 27 al 29 giugno 2025; Capodanno 2025: dove festeggiare a Lecco, Bergamo, in Brianza e... fuori porta; Weekend a Milano e Lombardia: cosa fare dal 23 al 25 maggio tra cultura e gusto.

Stasera i fuochi d'artificio nel Parco: istruzioni per l'uso - Il Giorno - Stasera l’appuntamento più atteso di San Giovanni, patrono di Monza: quello dello spettacolo pirotecnico organizzato al Parco, un evento seguito da milgiaia di persone ... Scrive ilgiorno.it

Tornano i giochi pirotecnici sul litorale Lo spettacolo dal pontile in ... - Tornano i fuochi d’artificio di Ferragosto anche a Falconara, uno spettacolo che avrà come epicentro il pontile della zona Disco, al centro del litorale attrezzato, ma sarà visibile in tutta ... Segnala ilrestodelcarlino.it