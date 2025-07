Imprenditore del Vastese nei guai | sequestro da 233mila euro per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Un imprenditore del Vastese è finito al centro di un’articolata indagine della guardia di finanza per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, con un debito verso l’Erario superiore a 100mila euro, tra interessi e sanzioni. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

