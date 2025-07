La sostenibilitĂ ambientale non è una tendenza, ma un investimento strategico per il futuro dell’impresa. La certificazione del rispetto dei fattori Esg trasforma l’impegno ambientale in un vantaggio competitivo concreto, data la crescente importanza della sostenibilitĂ in valutazioni creditizie, partnership commerciali e preferenze dei consumatori. Attraverso un approccio pragmatico alla transizione ecologica, il progetto Imprendigreen di Confcommercio offre strumenti, servizi e riconoscimenti che valorizzano gli investimenti in sostenibilitĂ , creando valore sia per l’impresa che per l’ambiente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Imprendigreen, un valore aggiunto per l’impresa, un vantaggio per l’ambiente