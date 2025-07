Immissioni in ruolo personale educativo 2025 26 44 le assunzioni Decreto e POSTI per provincia

Il Ministero ha stabilito, con il decreto n.?143 del 17 luglio 2025, un contingente di 44 posti per l’assunzione a tempo indeterminato del personale educativo per l’anno scolastico 20252026. Il numero è ripartito secondo il prospetto allegato al decreto. L'articolo Immissioni in ruolo personale educativo 202526, 44 le assunzioni. Decreto e POSTI per provincia . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

