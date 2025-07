Il Wsj e la lettera inedita di Trump a Epstein | Il nostro meraviglioso segreto

Il caso Epstein sta esplodendo in faccia a Donald Trump. Il Wall Street Journal rivela l’esistenza di un album con lettere scritte al defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein per il suo 50esimo compleanno da vari amici. Tra queste ce n’è una attribuita al presidente degli Stati Uniti, oscena come le altre. La missiva contiene diverse righe di testo dattiloscritto incorniciate dalla sagoma di una donna nuda, che sembra disegnata a mano con un pennarello. La firma del futuro presidente è una sinuosa scritta “Donald” sotto la vita, a evocare i peli pubici. Questa la chiusa: «Buon compleanno e che ogni giorno possa essere un altro meraviglioso segreto». 🔗 Leggi su Open.online

