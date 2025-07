il wall street journal ha pubblicato una presunta lettera di trump a epstein

Nel luglio 2003, Donald Trump firmò un messaggio d’auguri per il cinquantesimo compleanno di Jeffrey Epstein, il finanziere poi arrestato per traffico sessuale di minori e morto in carcere nel 2019. Il documento, rivelato dal Wall Street Journal, è una lettera esplicitamente volgare contenuta in un album rilegato in pelle insieme a missive del giurista Alan Dershowitz e del miliardario Les Wexner. La pagina mostra un testo dattiloscritto incorniciato dal disegno, presumibilmente a mano, del corpo nudo di una donna, con la firma “Donald” posizionata come pube stilizzato. Alla fine, una frase: « Happy Birthday — and may every day be another wonderful secret », ovvero: «Buon compleanno — e che ogni giorno sia un altro meraviglioso segreto». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

