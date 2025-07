Il Wall Street Journal accusa Trump per una ‘lettera oscena' a Epstein | il presidente Usa nega e minaccia causa

Donald Trump ha annunciato un’azione legale contro il Wall Street Journal e Rupert Murdoch dopo la pubblicazione di un articolo che gli attribuisce una presunta lettera oscena indirizzata a Jeffrey Epstein. Il presidente Usa nega ogni coinvolgimento e parla di “diffamazione pura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L'economia Usa si contrae per la prima volta dal 2022 nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa dei.

Wall Street chiude in volata dopo l'accordo Cina-Usa - Wall Street chiude in volata dopo l'accordo sui dazi tra Usa e Cina. Il Dow Jones sale del 2,81% a 42.

?In attesa del 9 luglio, data in cui dovrebbe scadere la sospensione dei dazi imposti dagli USA all’UE, il Wall Street Journal scrive che le pressioni delle grandi aziende energetiche su Trump chiedono di “picconare” le norme ambientali del Green Deal Legg Vai su Facebook

