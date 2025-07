Il Villaggio olimpico di Milano e l' ombra del conflitto di interessi da 138mila euro | la triangolazione Scandurra-Maroni-Tancredi che sblocca il progetto

Milano, 18 luglio 2025 –  Sull’area si sta giocando u na delle piĂą grosse partite nel risiko del mattone milanese, con la riqualificazione dell’ex scalo ferroviario Porta Romana, sede del villaggio olimpico sviluppato da Coima di Manfredi Catella che dopo i Giochi invernali del 2026 ve rrĂ trasformato in uno studentato con 1.700 posti letto e un giro d’affari milionario. Il 7 marzo 2023 l’allora presidente della Commissione per il paesaggio Giuseppe Marinoni avrebbe “indotto” uno dei membri, Alessandro Scandurra (entrambi sono indagati per corruzione) a “non astenersi” quando si discuteva il Piano Integrato di Intervento, sul quale Marinoni aveva ricevuto “richieste di interessamento” da parte dell’assessore Giancarlo Tancredi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Villaggio olimpico di Milano e l'ombra del conflitto di interessi (da 138mila euro): la triangolazione Scandurra-Maroni-Tancredi che "sblocca" il progetto

