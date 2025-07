Il vero problema di Milano è che non è più una città

L’inchiesta sul sistema immobiliare milanese, al di là dei presunti illeciti da accertare, mostra impietosa una città in cui sempre più le case sono rendite finanziarie, nella mani di fondi esteri. E in cui si costruisce per loro, contro chi abita a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nubifragio a Milano, la denuncia dell’assessore Granelli: “Senza allerta meteo non eravamo pronti, la città si è allagata” - Ieri sera un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Milano. In particolare, a essere colpito è stato "il quartiere del Ponte Lambro che si è allagato", ha denunciato sui social l'assessore Granelli, portando l'attenzione sul fatto che la Regione Lombardia non avesse diramato nessuna allerta meteo in previsione del maltempo.

Lucia Tozzi: “Privati all’assalto e politica delle mani libere: Milano è una città solo per ricchi” - La studiosa di politiche urbane dopo il terremoto giudiziario che scuote l’urbanistica milanese: “Serve una moratoria sui grandi progetti di sviluppo: gli scali ferroviari, piazzale Loreto, la vendita dello stadio”

EY Smart City Index 2025: Bologna, Milano e Torino le città più smart - Roma, 6 maggio 2025 - Bologna, Milano e Torino si confermano le città più smart d'Italia, posizionandosi sul podio dell'EY Smart City Index 2025.

MILANO, DA CITTÀ INTERCLASSISTA A CITTÀ PER RICCHI, ECCOLI GLI EREDI DI BERLINGUER Il vero problema di Milano è che, con il governo della sinistra sono state forzate tutte le procedure e violati gli strumenti di pianificazione per trasformarla da m Vai su Facebook

#TettiPuliti Indagini a parte, il problema dí Milano è che da città per tanti e’ diventata città per pochi. Piena di grattacieli a specchio o a bosco che attirano chi ha i dane’ e spingono fuori gli altri, sempre più fuori. Come fare un trapianto di cuore alla Madonnina Vai su X

