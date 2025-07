Il trasporto in mare | Il potenziale è altissimo nonostante guerre e dazi

Roma, 18 luglio 2025 – Guido Grimaldi, presidente di Alis, Associazione Logistica dell’IntermodalitĂ Sostenibile, dal suo punto di osservazione privilegiato, che riflessi stanno avendo sul settore marittimo le attuali crisi geopolitiche in atto? “Le crisi geopolitiche internazionali degli ultimi tempi, in particolare in Medio Oriente e nel Mar Rosso, stanno mettendo sotto pressione l’intero sistema logistico e marittimo globale. Gli attacchi alle navi mercantili, il blocco o la deviazione di rotte strategiche, la minaccia di chiusura dello Stretto di Hormuz e l’instabilitĂ nei rapporti tra grandi potenze economiche stanno comportando un aumento generalizzato dei costi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il trasporto in mare: “Il potenziale è altissimo, nonostante guerre e dazi”

