Il trapper Medy Cartier in carcere | definitive le sentenze per rapina aggravata

Detenuto a Opera. Lo staff ai fan: “Abbiamo aspettato a dirlo perchĂ© ascoltaste la sua musica con spensieratezza”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il trapper Medy Cartier in carcere: definitive le sentenze per rapina aggravata

In questa notizia si parla di: trapper - medy - cartier - carcere

Violenza sessuale su una ragazzina: il trapper Medy Cartier a processo - Bologna, 11 luglio 2025 – Prosegue il processo al trapper bolognese Medy Cartier, al secolo El Marbouh El Mehdi, sotto accusa per violenza sessuale e pedopornografia su minore.

Medy Cartier, il trapper finisce di nuovo in carcere: «Spero finisca tutto il prima possibile»; Il trapper Medy Cartier in carcere: definitive le sentenze per rapina aggravata; A processo Medy Cartier per violenza sessuale su una ragazzina e pedopornografia.

Medy Cartier, il trapper finisce di nuovo in carcere: «Spero finisca tutto il prima possibile» - Il management del cantante bolognese: «L’auspicio è che oggi, essendo una persona diversa, possa riprendere in mano la sua vita, senza che ... Scrive corrieredibologna.corriere.it

Medy Cartier, il trapper dal carcere manda messaggi a fan e amici: «Mi ... - Così il trapper Medy Cartier, detenuto nel carcere della Dozza di Bologna da sei giorni, cerca di arginare le misure di sicurezza dell’istituto per lanciare un messaggio ai suoi fan. Riporta corrieredibologna.corriere.it