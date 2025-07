Il traforo del Bianco che sfida

Chi è interessato alle sfide tecnologiche e ingegneristiche, non si deve perdere lo speciale dedicato al traforo del Monte Bianco sul canale Focus in onda oggi in prima serata. Cade proprio nel 2025 il sessantesimo anniversario di una delle più grandi opere ingegneristiche del XX secolo, un'infrastruttura tuttora fondamentale per il traffico su strada europeo. Il documentario, realizzato da Manuele Mandolesi e Gianluca Gulluni per Focus, celebra sia il tema simbolico del collegamento tra Italia e Francia, sia gli aspetti tecnici, umani e storici che ne hanno reso possibile la realizzazione e manutenzione fino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il traforo del Bianco, che sfida

In questa notizia si parla di: traforo - bianco - sfida - ingegneristiche

Strada interrotta sotto le Alpi: il traforo del Monte Bianco chiude di nuovo per tre mesi per lavori - Il traforo del Monte Bianco chiuderà per tre mesi per lavori di risanamento della volta. Non è la prima volta: già lo scorso autunno fu chiuso più o meno per lo stesso periodo.

Traforo Monte Bianco chiuso per lavori da settembre a dicembre 2025 - La chiusura al traffico il traforo del Monte Bianco è stata decisa per consentire la realizzazione del secondo cantiere-test di risanamento della volta su due tratti, per un totale di 254 metri.

Traforo del Monte Bianco, 'lavori sulla volta fino al 2050' - Riguardo agli interventi di risanamento della volta del traforo del Monte Bianco - iniziati del 2024 con tre mesi e mezzo di chiusura totale - "nel 2025 è previsto la seconda tranche di lavori già appaltati (inizialmente prevista nel 2024), ed a partire dal 2027 è stata prevista una nuova pianificazione dell'intervento che prende in considerazione della minore produttività del cantiere nel lasso temporale dei 105 giorni, rispetto alle previsioni e gli esiti forniti dallo studio del Politecnico che hanno mostrato le attuali esigenze di interventi di risanamento (che si estendono su poco più di 5 chilometri).

Il traforo del Bianco, che sfida; IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO, 60 ANNI DI STORIA E INGEGNERIA.

Sessant'anni di traforo del Monte Bianco, 'garantirne altri 100' - "Tramandare" il traforo del Monte Bianco alle "future generazioni" e "garantirne la perennità per i prossimi 100 anni": è questa la sfida delle società concessionarie della galleria italo- Scrive msn.com

A 60 anni dal traforo del Monte Bianco: la situazione delle infrastrutture italiane - Da allora ad oggi vediamo come sono cambiate le infrastrutture autostradali e ferroviarie in Italia e in Europa ... Riporta ilbolive.unipd.it