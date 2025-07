Il tema di uno studente milanese | La storia di Claudio Domino mi ha cambiato la vita farò il pm come Borsellino

Le parole sono pietre, ma spesso sono anche semi che, una volta lanciati e trasportati dal vento, spesso sbocciano anche in luoghi inaspettati, lontani,¬†apparentemente aridi. E le parole del giudice Paolo Borsellino, assieme a quelle di Graziella Accetta e Ninni Domino, i genitori di Claudio, il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il tema di uno studente milanese: "La storia di Claudio Domino mi ha cambiato la vita, farò il pm come Borsellino" - Il giovane si è diplomato in un liceo scientifico lombardo e a marzo era stato in gita a Palermo, dove aveva incontrato i genitori del piccolo ucciso nel 1986. palermotoday.it scrive

