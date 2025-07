Il Sunderland punta Laurienté | accordo vicino con il Sassuolo per 20 milioni

Il Sunderland continua a sorprendere. Dopo la storica promozione in Premier League, il club inglese sta dando forma a una rosa competitiva per centrare l’obiettivo salvezza. In prima linea c’è Florent Ghisolfi, ora al timone della rivoluzione tecnica dei Black Cats. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Sunderland è molto vicino alla chiusura dell’operazione Armand Laurienté, esterno offensivo in uscita dal Sassuolo. Operazione da 20 milioni: superata anche la concorrenza della Roma. Il talento francese era stato accostato alla Roma, ma il pressing del Sunderland sembra aver avuto la meglio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il Sunderland punta Laurienté: accordo vicino con il Sassuolo per 20 milioni

