Il sogno di Camilla è realtà Donate alla Pediatria le poltrone-letto in suo nome

Il sogno di Camilla diventa realtà : consegnate le prime tre poltrone-letto alla Pediatria del San Gerardo. L’obiettivo è donarne 17 per soddisfare le esigenze del reparto. Era il desiderio di Camilla Monguzzi (mancata a 14 anni per tumore): donare poltrone-letto al reparto di Pediatria, diretto dalla professoressa Adriana Balduzzi. Tutto è iniziato all’inizio del 2022, quando Camilla ha cominciato ad accusare continui mal di testa. A maggio, dopo gli accertamenti, è emersa una neoplasia astrocitaria, una forma rara di tumore celebrale pediatrico che non lascia spazio alle speranze. Camilla ha lottato per mesi, fra terapie e ricoveri, giornate buone e meno fra scuola, la passione per il Milan, le vacanze in famiglia, gli esami e le visite di controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il sogno di Camilla è realtà . Donate alla Pediatria le poltrone-letto in suo nome

Monza, 15 luglio 2025 – Era proprio così la giovane Camilla Monguzzi: generosa e tenace. E alla fine ce l'ha fatta, ha realizzato il suo desiderio.

