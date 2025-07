È il simbolo della determinazione, dell’energia e della resilienza: ieri Bebe Vio Grandis ha aperto la 55ª edizione del Giffoni Film Festival, accolta dall’entusiasmo dei Giffoners. La pluricampionessa paralimpica, ambasciatrice dello sport e dell’inclusione, ha scelto Giffoni per raccontare la sua straordinaria storia e condividere, attraverso aneddoti, i momenti più significativi della sua vita. Durante l’incontro, Bebe ha raccontato la sua infanzia, parlando della sua passione precoce per la scherma. Con il suo consueto sorriso, ha ricordato il momento in cui ha affrontato la malattia che l’ha portata all’amputazione di tutti e quattro gli arti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il sogno di Bebe: "Un film sullo sport paralimpico"