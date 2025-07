il sito archeologico di ercolano si svela con un clic

È il caso del nuovo Portale Open Data del Parco Archeologico di Ercolano, un’infrastruttura digitale tanto avanzata quanto rivoluzionaria, che proietta la ricerca archeologica – e con essa la divulgazione culturale – dentro il XXI secolo. Un passaggio epocale quello dal cartaceo al digitale, un processo lungo e finalmente maturo. Non è uno di quei progetti calati dall’alto all’improvviso, tanto per poter dire “ siamo digitali ”. Questo portale nasce da lontano: precisamente dal 2006, quando il Parco Archeologico di Ercolano ha iniziato, in collaborazione con il “ Packard Humanities Institute ”, una titanica attivitĂ di catalogazione, digitalizzazione e analisi. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

