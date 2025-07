Il sistema Milano come il caso Genova | basta fare politica per essere criminali

Ora vedremo come reagiranno i partiti al commissariamento che la magistratura sta riservando alla politica, vedremo, cioè, se lo scandalo dell'urbanistica milanese si tradurrĂ solo in un piccolo commercio elettorale come fece la sinistra col "sistema Genova" di Giovanni Toti, e come potrebbe fare, ora, il centrodestra col "sistema Milano". I punti in comune sono molti: a Genova era accusato appunto un "sistema" che aveva ogni sembianza legale sotto il profilo penale ed economico, quindi una serie di "dazioni" che erano regolarmente registrate, mentre il resto erano incarichi e consulenze e appalti affidati per scelta politica; a Milano, ora, è la stessa cosa, nessuno parla di mazzette o di soldi che non siano alla luce del sole: solo di reati evanescenti come "false dichiarazioni su qualitĂ personali proprie o di altre persone" oppure "induzione indebita a dare o promettere utilitĂ " o generico "falso", mentre le dazioni sono, ancora, gli incarichi e le consulenze e gli appalti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il "sistema Milano" come il caso Genova: basta fare politica per essere criminali

In questa notizia si parla di: sistema - genova - milano - fare

Controlli e sicurezza nei vicoli di Genova, da lunedì stop al sistema delle giunte Bucci - Il centro storico tornerà a essere equiparata alle altre zone della città , con una supervisione a turno fra carabinieri e polizia di Stato, senza più la terza forza rappresentata dalla polizia locale.

Si sistema il ponte sul Po, stop di un mese alla circolazione ferroviaria. Ira dei pendolari: “Disastro in vista per la Milano-Genova” - Voghera (Pavia), 21 giugno 2025 – Flashmob ieri pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria. Le forze politiche di opposizione, ma soprattutto i pendolari hanno manifestato tutto il loro sdegno sui disagi alla circolazione che si verificheranno sia sulla ex statale 35 vicino al ponte di Bressana sia sulla linea ferroviaria Milano-Genova tra Pavia e Voghera che sarà chiusa completamente dal 21 luglio al 29 agosto.

L'Eco di Bergamo. Marshall Watson · Hope. Aerei a terra nella serata di sabato 28 giugno negli aeroporti del Nordovest: da Milano a Torino, da Genova a Bergamo. Un rallentamento al sistema di trasmissione dati del Centro di controllo d’area di Milano, respo Vai su Facebook

Il sistema Milano come il caso Genova: basta fare politica per essere criminali; Si sistema il ponte sul Po, stop di un mese alla circolazione ferroviaria. Ira dei pendolari: “Disastro in vista per la Milano-Genova”; Zona Logistica Semplificata.

Il "sistema Milano" come il caso Genova: basta fare politica per essere criminali - Dazioni e incarichi alla luce del sole: le Procure estendono i confini dei reati Ora vedremo come reagiranno i partiti al commissariamento che la magistratura sta riservando alla politica, vedremo, ci ... Si legge su msn.com

Milano, i pilastri del sistema Sala: tutto cantieri e conflitti d’interessi - La grandeur dell’urbanistica milanese in fondo si riduce a questo. Segnala ilfattoquotidiano.it