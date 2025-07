Il sindaco sul tema sicurezza | Quanto accaduto ci preoccupa Non sottovalutiamo il problema

I fatti di cronaca di questi giorni, l’ultimo in ordine di tempo il ferimento a colpi di coltello di un ragazzino ad opera di un 17enne in piazza Duomo, hanno portato inevitabilmente a un dibattito acceso sul tema della sicurezza cittadina. "L’acuirsi degli eventi criminosi a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni e nelle ultime ore nella nostra città – spiega il sindaco Alessandro Barattoni – ci impone una serie di riflessioni che abbiamo il dovere di condividere con la cittadinanza. Quanto accaduto ci preoccupa fortemente, lo abbiamo evidenziato a Prefettura e Questura, e siamo vicini e partecipi dell’apprensione di tanti cittadini di Ravenna davanti a fenomeni che, se non affrontati celermente, rischiano di mutare il modo stesso in cui siamo abituati a guardare e vivere la nostra città ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco sul tema sicurezza: "Quanto accaduto ci preoccupa. Non sottovalutiamo il problema"

