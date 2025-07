Il Setterosa supera lo scoglio Cina e si guadagna il quarto con l’Ungheria

Nell’incontro valevole per il crossover del torneo femminile dei campionati mondiali l’Italia supera 13-11 la scorbutica Cina e si guadagna il pass per la sfida dei quarti di finale contro l’Ungheria. La squadra ha raggiunto il suo obiettivo minimo e ora potrà entrare in acqua per provare a cogliere, fin da subito, una grande soddisfazione. Gli altri quarti di finale saranno Australia-Grecia, Stati Uniti-Giappone e l’atteso Spagna-Olanda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il Setterosa supera lo scoglio Cina e si guadagna il quarto con l’Ungheria

In questa notizia si parla di: supera - cina - guadagna - ungheria

Allarme per l'industria automobilistica europea: Cina supera Europa e USA - "Il destino dell' industria automobilistica europea si gioca quest'anno". A lanciare il nuovo allarme sono il presidente di Stellantis John Elkann e l'amministratore delegato di Renault Luca De Meo in un'intervista a Le Figaro.

Allarme per l'industria automobilistica europea: Cina supera Europa e USA nel 2025 - "Il destino dell' industria automobilistica europea si gioca quest'anno". A lanciare il nuovo allarme sono il presidente di Stellantis John Elkann e l'amministratore delegato di Renault Luca De Meo in un'intervista a Le Figaro.

Cina: capacita’ di energia eolica, solare supera per la prima volta la termica - La capacita’ installata di energia eolica e fotovoltaica in Cina ha raggiunto 1,482 miliardi di chilowatt alla fine di marzo, superando quella dell’energia termica per la prima volta nella storia, secondo i dati ufficiali di oggi.

Il Setterosa supera lo scoglio Cina e si guadagna il quarto con l’Ungheria; Mondiali. Italia-Cina 13-11, ai quarti contro l'Ungheria; Il Setterosa supera la Cina 13-11: ai Mondiali sfida l'Ungheria ai quarti.

Ungheria, l'eresia d'Europa - Panorama - Alle forti critiche della Ue il premier Viktor Orbán replica con un’apertura a Est. Secondo panorama.it

Ungheria: la Cina investirà 3 miliardi nel settore automotive - Il comparto rifornisce l'industria tedesca (ANSA)La Cina investirà tre miliardi di euro nel settore dell'automotive in Ungheria nei prossimi anni. Si legge su ansa.it