Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di tagli alla spesa proposto dal Presidente Donald Trump che cancellerebbe piĂą di 9 miliardi di fondi per i programmi di aiuto all’estero e per l’emittenza pubblica radiotelevisiva. La camera alta del Congresso ha così dato il via libera a una misura che rappresenta un primo test sull’entrata in vigore dei giganteschi tagli richiesti dal Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE) di Elon Musk, malgrado l’acrimoniosa uscita del magnate della tecnologia dal governo di Trump. I repubblicani hanno affermato che il voto ha onorato l’impegno elettorale del tycoon di frenare la spesa pubblica incontrollata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Senato degli Stati Uniti ha approvato i tagli da 9 miliardi di dollari proposti Trump