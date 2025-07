Il ritorno al Medioevo Avenza per due giorni porta in scena la storia

Come da tradizione torna la due giorni di ‘ Avenza Medievale ’, di scena nel centro storico di Avenza sabato e domenica. La manifestazione organizzata dalla ‘ Pro loco sulla via Francigena ’ e giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione, con il patrocinio del Comune di Carrara, di Nausicaa, della Fondazione Gino Menconi e della Furrer, porterà in strada personaggi mascherati, giochi per bambini, spettacoli itineranti a tema medievale dalle 19 a mezzanotte. Ieri la presentazione dell’evento in via Sforza, negli ex locali della circoscrizione con l’assessore al Turismo Lara Benfatto e per la Pro loco di Avenza il presidente Sasha Biggi, Claudio Poletti e lo storico Pietro di Pierro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ritorno al Medioevo. Avenza per due giorni porta in scena la storia

