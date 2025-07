Il progetto che ha cambiato la difesa ucraina e ispirato l’Europa

La settimana scorsa l’Unione europea ha annunciato una nuova iniziativa congiunta con l’Ucraina nel settore della difesa. Durante la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina è stato presentato BraveTech Eu: un progetto che unisce le competenze del Fondo Europeo per la Difesa (Edf), dello Eu Defence Innovation Scheme (Eudis) e della piattaforma ucraina Brave1. In questo modo Kyjiv e Bruxelles mettono a sistema risorse e capacitĂ , integrando il know how ucraino con i programmi europei. Negli ultimi due anni, l’Ucraina ha compiuto enormi progressi nell’innovazione militare. Il merito è proprio di Brave1. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il progetto che ha cambiato la difesa ucraina, e ispirato l’Europa

