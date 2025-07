Il Premio Ilio Palmariggi assegnato alla memoria di Donato Metallo

CAMPI SALENTINA - In occasione dei festeggiamenti in onore di San Pompilio, nella serata di lunedì, Radio One di Campi salentina ha organizzato il premio alla memoria “Ilio Palmariggi”. Una serata, che come nelle prerogative annunciate, è stata carica di memoria e significato e che nell’occasione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Campi Salentina - Premio alla Memoria Ilio Palmariggi. Cerimonia di conferimento targa alla famiglia di Donato Metallo. 14 luglio 2025

