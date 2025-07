Il Prefetto sospende il Consiglio comunale di Avellino | arriva la Commissaria Perrotta

Tempo di lettura: 2 minuti Con provvedimento firmato in data odierna, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Avellino ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali, a seguito della mancata approvazione del rendiconto di gestione. Contestualmente, è stata nominata Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune la prefetta in quiescenza Giuliana Perrotta, in attesa del perfezionamento della procedura di scioglimento definitivo con decreto del Presidente della Repubblica. La dottoressa Perrotta vanta una lunga e prestigiosa carriera nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Prefetto sospende il Consiglio comunale di Avellino: arriva la Commissaria Perrotta

