Cambio della guardia in Prefettura a Lodi. Il Consiglio dei Ministri ha nominato Davide Garra nuovo prefetto, in sostituzione di Enrico Roccatagliata (nella foto), destinato alla Prefettura di Monza e Brianza. Il passaggio di consegne è atteso nei prossimi giorni. Garra, 59 anni, arriva da Ancona, dove ricopriva l’incarico di viceprefetto vicario. Nella sua carriera ha maturato esperienze in diverse sedi italiane, tra cui Biella, Pistoia, Imperia e Varese, dove ha anche svolto il ruolo di capo di gabinetto. Il prefetto uscente, Enrico Roccatagliata, lascia Lodi dopo tre anni. Classe 1962, napoletano, era arrivato nel giugno del 2022. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il prefetto si congeda da Lodi: "Sicurezza urbana e sul lavoro. Le priorità della mia missione"