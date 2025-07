Il patrigno di Cavallari | Io non lo incontrerò ma siamo sollevati che stia bene

Modena, 18 luglio 2025 – Bomporto ha accolto con un misto di soddisfazione e liberazione il fermo di Andrea Cavallari, uno degli autori della strage dell'8 dicembre 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. E' stato sorpreso in Spagna nella mattinata di ieri. "Ho appreso poco fa la notizia dalla tv che tengo sempre accesa in negozio" ha risposto ieri mattina al telefono il patrigno Marco Montanari, raggiunto verso mezzogiorno mentre era nel suo negozio 'Expert' nel centro del paese. "Per la nostra famiglia e la madre – continua Montanari – è già una soddisfazione sapere che sta bene. In questi giorni di lui non abbiamo avuto alcuna notizia e non ci ha mai contattato direttamente, e nemmeno attraverso terze persone.

Le forze di polizia sono concentrate sulle ricerche del fuggitivo Andrea Cavallari, evaso dopo la concessione di un permesso per necessità da ormai sei giorni dal carcere della Dozza. Ma nel frattempo la lente di ingrandimento della Procura si allarga a tutti i c