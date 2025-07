Il parcheggio al porto si farà Iniziate le interlocuzioni tra Comune e Autorità portuale

ANCONA – Il Comune di Ancona informa che si è svolto nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 luglio a Palazzo del Popolo, un incontro tra il sindaco della cittĂ Daniele Silvetti, il presidente dell’AutoritĂ di sistema portuale del mare Adriatico centrale Vincenzo Garofalo e il delegato del Comune di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Autorità portuale, nessun 'tagliafuori' dal Piano regolatore: «Coinvolgeremo il Comune e altri soggetti» - ANCONA – Per l’Autorità di Sistema Portuale del Porto di Ancona, il nuovo Piano regolatore «è un'occasione di condivisione e costruzione comune di una proposta di sviluppo per il porto, ma anche per la città » e non intende «estendere, le proprie competenze su altre zone della città ».

Area ex campeggio, Casa Comune: "Non condividiamo la linea demaniale dell'AutoritĂ di Bacino" - Lo scorso 28 aprile Casa Comune ha partecipato, con i consiglieri Franco Corti e Giuseppe Valsecchi, alla commissione convocata dall'AutoritĂ di Bacino per delimitare in modo certo l'area del Demanio lacuale (quindi di proprietĂ statale)Â che riguarda la tristemente famosa questione dell'Area ex.

Comune e Autorità portuale danno inizio al confronto sul nuovo Piano regolatore portuale. Silvetti nomina gli esperti di parte - ANCONA – Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha incontrato questa mattina, martedì 20 maggio, a Palazzo del Popolo, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale Vincenzo Garofalo e il delegato del Comune di Ancona all’interno del Comitato di gestione dell’Adsp.

GREEN PARK, RIAPERTO ? Ecco cosa il Sostituto Procuratore R. Barela, dietro lettera del Comune, ha deciso per parcheggio a fianco al Parco Fusaro: “Si concede al Comune la facoltà di utilizzo dell'area di parcheggio sequestrata, trattandosi di sito individu Vai su Facebook

