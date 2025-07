Il Papa si affaccia a sorpresa Una bimba | Ti voglio tanto bene! | VIDEO

In mattinata Leone XIV si è ancora una volta affacciato da Villa Barberini per salutare e benedire un piccolo gruppo di fedeli che lo acclamava dalla strada. Tanta emozione tra i presenti che hanno visto comparire a sorpresa la sagoma del Pontefice, sorridente e rilassato. «Grazie che si è affacciato», lo ha ringraziato una fedele riconoscente. Mentre una bambina ha gridato: «Ti voglio tanto bene!». Come anticipato da Il Tempo, il Papa dovrebbe trattenersi oltre il previsto nella residenza sul lago di Castel Gandolfo. ( Nico Spuntoni ). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Papa si affaccia a sorpresa. Una bimba: "Ti voglio tanto bene!" | VIDEO

