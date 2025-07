Il palazzo comunale diventa una galleria Con gli artisti locali

Il corridoio degli uffici del sindaco diventa una galleria d’arte tutta a km zero: Francesco Pignotti (in foto) accoglie nelle sue stanze mostre e installazioni temporanee di artisti e creativi ripolesi. "Un modo – spiega – per dare il giusto merito ai tanti artisti del territorio, anche ai meno conosciuti, collocando le loro opere nel luogo che rappresenta per eccellenza la vita di comunitĂ ". "Il territorio vanta numerose eccellenze e tra queste c’è anche l’arte – sottolinea l’assessore alla cultura Paola Nocentini –. Il nostro Comune ha dato casa a intere generazioni di artisti che hanno contribuito a portare il nome di Bagno a Ripoli nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il palazzo comunale diventa una galleria . Con gli artisti locali

Spettacolo strepitoso e artisti colossali. Così Eco diventa opera - Giudici Attesissima, la prima mondiale che alla Scala ha presentato Francesco Filidei volgendo in musica Il nome della Rosa di Umberto Eco.

La sicurezza sul lavoro diventa un manga. Studenti-artisti premiati - La sicurezza sul lavoro in un fumetto manga. Gli studenti delle scuole di Varese e provincia hanno partecipato ad un concorso promosso dall’Ufficio scolastico territoriale in cui si chiedeva ai ragazzi di disegnare un supereroe capace di incarnare i principi di prevenzione e rispetto delle regole fondamentali per la riduzione degli infortuni sul lavoro.

TAGLIO DEL NASTRO DI BORGO LIVE ACADEMY INAUGURATO IL PALAZZO IN VIA RASTELLO, SU 4 PIANI, ACQUISTATO DA ARTISTIASSOCIATI E' stata inaugurata ieri pomeriggio, alla presenza del Vice presidente della Regione e Assessore alla Cultu

Galleria La pigna, sguardi a confronto tra due artisti sul mito eterno di Narciso - Le opere di Cinzia Bevilacqua e Ferdinando Fedele in una mostra curata dallo storico dell'arte e critico Claudio Strinati ... Si legge su msn.com