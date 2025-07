Il Napoli sbaglia a scrivere una parola in inglese sulle nuove maglie | la h finisce nel posto sbagliato e il web non perdona

Design semplice e pulito, tessuto leggerissimo, il dettaglio della “ N ” ricamata e poi il tricolore al centro. In tanti hanno apprezzato il nuovo kit del Napoli, sia quello home che quello away, realizzato da Armani. Nonostante i complimenti ricevuti, gli occhi dei più scrupolosi hanno notato però un errore che ha subito fatto il giro del web, diventando virale. Come in tutte le divise ufficiali, c’è il cartellino di autenticità – un ologramma anticontraffazione – ed è proprio lì che è stato commesso un errore di stampa. La parola in questione è “ Authentic “, che però erroneamente sulle maglie partenopee è stata trasformata in “ Autenthic “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Napoli sbaglia a scrivere una parola in inglese sulle nuove maglie: la “h” finisce nel posto sbagliato e il web non perdona

In questa notizia si parla di: napoli - sbaglia - scrivere - parola

L'Inter non sbaglia, 2-0 al Torino nel segno di Zalewski e Asllani: Inzaghi aggancia momentaneamente il Napoli - Torino-Inter, 36a giornata di Serie A L`Inter non sbaglia e batte il Torino 2-0, agganciando momentaneamente il Napoli in classifica, in attesa.

Reja: «Conte al Napoli è una garanzia. De Laurentiis? Non sbaglia un colpo» - Reja: «Conte al Napoli è una garanzia. De Laurentiis? Non sbaglia un colpo»"> È tornato a Pompei per qualche giorno di vacanza, ma il suo cuore resta azzurro.

American Airlines sbaglia aereo: il volo per Napoli finisce a Roma per un documento mancante - Un errore tecnico e burocratico ha mandato fuori rotta un volo American Airlines partito da Filadelfia con destinazione Napoli.

Sbagliare la parola Authentic e scrivere Autenthic proprio nel cartellino dell'autenticita'. Fatto a #Napoli Vai su X

Che bello vedere la mia Fede così, di nuovo con me tra i vicoli di Napoli. Buongiorno a tutti dal Rione Sanità ️ Vai su Facebook

Il Napoli sbaglia a scrivere una parola in inglese sulle nuove maglie: la “h” finisce nel posto…; BENTIL SBAGLIA LA TRIPLA DEL PAREGGIO, IL NAPOLI BASKET PERDE LA SFIDA SALVEZZA A VARESE; Dumfries a terra, rigore in Inter-Napoli ma Calhanoglu sbaglia: cosa è successo.

"La parola più pronunciata a Napoli dopo il rigore sbagliato ... - MSN - E' stata una partita ad alta intensità quella a cui abbiamo assistito a San Siro tra Inter e Napoli. Scrive msn.com

Napoli, parola al campo - RaiNews - Maglia numero 9, voglia di mettersi al servizio della squadra, parole al miele per Conte, "uno dei migliori allenatori al mondo". Riporta rainews.it