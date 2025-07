Il ministro in città a Ferragosto Organici delle forze di polizia | un dossier già pronto sul tavolo

Ha deciso di fare il consueto saluto alle forze dell’ordine collegandosi dalla prefettura di Prato. Un segnale forte per la città che sta vivendo il suo annus horribilis, uno dei periodi più difficili della sua storia. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Prato il 15 agosto. Inizialmente il massimo rappresentate del Viminale era atteso in città il 29 luglio ma, a quanto pare, Piantedosi avrebbe deciso di posticipare la visita di una quindicina di giorni e fare il consueto saluto di Ferragosto alle forze dell’ordine di tutto il paese da Prato. L’anno scorso il ministro si collegò con le centrali operative d’Italia da Roma, quest’anno lo farà dalla prefettura di Prato dove presiederà il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ministro in città a Ferragosto. Organici delle forze di polizia: un dossier già pronto sul tavolo

