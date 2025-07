il mestiere di padre

Il cinema è la sua passione più grande, ma fare il papà è il mestiere più difficile, forse il più bello. Ne è convinto Pierpaolo Spollon, che negli anni è riuscito a costruirsi una carriera di tutto rispetto veleggiando verso più di un lido. Le serie lo intrigano parecchio – tutto comincia nel 2009 con la mini-serie Nel nome del male, diretta dal regista Alex Infascelli; poi sono arrivate le serie Blanca e Doc (di quest’ultima è in programma a breve la terza stagione), che gli hanno regalato grande popolarità –, ma anche i film non gli dispiacciono. Soprattutto Come fratelli: "È il più bello cui abbia mai partecipato – dice celando non poca soddisfazione -; ne vorrei rifare tanti così. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

