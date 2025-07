Il Manchester United fa la terza offerta per Bryan Mbeumo

2025-07-17 15:31:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Manchester United ha fatto un’offerta migliorata a Brentford nella speranza che sia sufficiente spezzare l’impasse per un accordo per Bryan Mbeumo. Lo United ha avuto un interesse per il venticinquenne per gran parte della bassa stagione, ma finora, non sono riusciti a soddisfare la valutazione delle api di un giocatore che ha 12 mesi rimanenti sul suo contratto, anche se Brentford ha la possibilità di un ulteriore anno. Le offerte di £ 55 milioni e £ 62,5 milioni sono state respinte dal London Club, anche se Mbeumo ha chiarito entrambi i club e altre parti interessate come il Tottenham, che ha il cuore a trasferirsi all’Old Trafford. 🔗 Leggi su Justcalcio.com