Il Maggio saluta la stagione estiva Gran finale con i Carmina Burana

Dopo le quattro recite de L’elisir d’amore donizettiano, i due spettacoli di Stefano Massini, il Don Giovanni al Parco Mediceo di Pratolino e lo spettacolo della Filarmonica "Gioachino Rossini", si conclude domani alle 21 la stagione estiva del Teatro del Maggio. La suggestiva cavea all’aperto si illuminerĂ ancora una volta per presentare una delle piĂą celebri e amate composizioni del Novecento: i Carmina Burana di Carl Orff, nella versione per due pianoforti e percussioni, coro, coro di voci bianche e tre solisti. Sul podio, alla guida del Coro del Maggio Musicale Fiorentino e del Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio, il maestro Lorenzo Fratini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Maggio saluta la stagione estiva. Gran finale con i Carmina Burana

I #CarminaBurana di #CarlOrff all'#Auditorium Il leggendario e celebre incipit “O Fortuna” dei Carmina Burana di Carl Orff risuonerà nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica giovedì 17 luglio alle ore 21, grazie al Coro dell’Accademia Nazionale di S Vai su Facebook

